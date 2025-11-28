Belce ÖRÜ ERÇİN

“Başarı hikayesinin arkasında her zaman bilim ve güçlü üniversiteler var. Onun da oluşabilmesi ancak fedakarlıklarla oluyor. Atılım yapmak isteyen her ülkenin temel bilimlere yatırım yapması şart.”

Bu sözler Türkiye’nin Nobel’i olarak görülen, ‘Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın bu yılki sahibi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit’e ait.

Bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’ ödül töreninin yıldız ismi Akçiğit, konuşmasını yapmak üzere sahneye çıktığında elinde tavuk şeklinde bir yumurtalık vardı. 7 yaşında pazarda kazandığı ilk maaşının karşılığı olarak verilen yumurtalığı gösteren Akçiğit, başarılı hayat hikayesini izleyicilerle paylaştı.

ACEMOĞLU İLE ÇALIŞTI

Akçiğit, beş yaşındayken ailesiyle Almanya’dan Türkiye’ye taşındı.

Ortaokul ve lise eğitimini yatılı olarak Ankara Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay’dan ders aldı ve 2003 yılında Koç Üniversitesi Rektör Özel Ödülü ile mezun oldu. 2009’da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden doktora derecesini alan Akçiğit, doktora tez danışmanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu ile çalışmalarını sürdürdü. 2015’te Chicago Üniversitesi’ne katıldı. 2018’de doçent, 2019’da profesör unvanını aldı. İnovasyon, verimlilik, girişimcilik gelir dağılımı üzerine çalışmaları bulunan Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, 2020 yılından beri Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde profesör olarak görev yapıyor.

‘Gözlem için mükemmel bir yer’

“Gözlem yapmayı seviyorsanız pazar mükemmel bir yer” diye konuşmasına başlayan Akçiğit şu ifadeleri kullandı: “Bu sene Nobel alan düşüncenin temelini oluşturan ‘Yaratıcı Yıkım’ teorisinin etkilerini sahada görüyorsunuz. Pazara günün farklı saatlerinde gelen tüketici grupları arasında sosyo-ekonomik farklılıkları izliyorsunuz. Ürün modelleri değişiyor. Bazı esnafların yerini diğerleri alıyor. Tüm bu değişimin nedenlerini sorguluyorsunuz.”

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit’e madalyasını Rahmi Koç takdim etti. (Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti - Solda)

‘Yan koltuğunuzdaki kişi çok önemli’

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, “Hayat bir yolculuk. Yan koltuğunuza oturan insan çok önemlidir. Yan koltuğuma oturan insanlar hep çok özeldi. Doktora dönemimde yan koltuğumda Daron Hoca vardı, çok şanslıyım. Benim de gençlere karşı çok ayrı bir hassasiyetim var. Çok yetenekli olabilirsiniz ama yönünüzü bulamazsanız o yetenek hiç açığa çıkmayabilir” diye konuştu.

‘Katma değer yaratmak’

Ülkelerin daha kolay olduğu için altyapı yatırımlarına kaçtığını belirten Akçiğit, orta gelir tuzağından kurtulmanın asıl yolunun katma değer yaratmaktan geçtiğini söyledi. Sermayenin verimli olarak kullanılmadığında zombi şirketlerin türediğinin altını çizen bilim insanı, “Ekonomik özgürlükleri sağlayamazsanız inovasyon yaratamazsınız” dedi.

Sırada Nobel var

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, Türkiye’nin yetiştirdiği yurt içinde veya dışında evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmuş henüz 50 yaşını tamamlamamış başarılı ve öncü bilim insanlarına takdim ediliyor. Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, “10’uncu ödülümüze baktığımızda, bu ödülü alan herkesin çıtayı daha da yükseltmesini bekliyoruz. Bu yılki ödülümüzde özel olan şey, ödül sahibimizin üniversitemizin mezunu olması ve Nobel ödüllü Prof. Dr. Daron Acemoğlu ile doktora bağlantısı olması” dedi.