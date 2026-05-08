Bir dönem her evin mutfak tezgahında, taş çömleklerin içinde fermente edilmeye bırakılan geleneksel pancar akvazı, modern sağlıklı yaşam trendleriyle birlikte yeniden sofraların başköşesine yerleşiyor. Büyükannelerimizin şifa niyetine hazırladığı bu kadim içecek, son yıllarda bağışıklık ve sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle popülerlik kazanırken, pazar ve market raflarında kilogramı ortalama 60 liradan alıcı buluyor.

PROBİYOTİK ZENGİNİ

Pancar akvazı; temel olarak pancar, su ve tuzun bir araya getirilmesiyle oluşan doğal bir fermente içecektir. İsteğe göre sarımsak, defne yaprağı veya yenibahar gibi baharatlarla zenginleştirilen karışımın en önemli bileşeni ise zamandır. Laktik asit bakterilerinin devreye girdiği bu süreçte, pancardaki doğal şekerler laktik aside dönüşerek içeceğe karakteristik ekşi tadını ve probiyotik özelliklerini kazandırır. Ortam sıcaklığına bağlı olarak birkaç günden iki haftaya kadar sürebilen bu doğal dönüşüm, içeceğin aroma yoğunluğunu belirleyen temel faktördür.

ZENGİN İÇERİĞE SAHİP

Doğal bir probiyotik kaynağı olan pancar akvazı, içeriğindeki potasyum, magnezyum, demir ve folat (B9 vitamini) gibi minerallerle dikkat çeker. Özellikle pancarda bulunan ve karaciğer fonksiyonlarını desteklediği bilinen antioksidan bileşik betain, fermantasyon süreciyle birlikte daha erişilebilir hale gelir. Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan bu içecek, özellikle yemek sonrası oluşan şişkinlik hissini azaltması ve bağışıklık sisteminin merkezi olan bağırsak florasını güçlendirmesi nedeniyle tercih edilmektedir.

TÜRKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, pancar akvazına yeni başlayacak olanların vücut tepkisini ölçmek adına küçük porsiyonlarla başlamasını öneriyor. Günlük ortalama tüketim miktarı 50 ile 200 ml arasında değişirken, içeceğin sindirimi uyandırması amacıyla genellikle sabahları aç karnına tüketilmesi yaygın bir yöntemdir. Ancak yüksek sodyum içeriği ve asidik yapısı nedeniyle; böbrek hastalarının, tuz kısıtlaması olan bireylerin ve gastrit veya reflü gibi mide hassasiyeti bulunan kişilerin tüketim konusunda dikkatli olması gerekiyor.

KİLOSU 60 LİRADAN SATILIYOR

Geleneksel yöntemlerle evlerde kolayca hazırlanabilen pancar akvazı, artan taleple birlikte ticari bir ürün haline de gelmiş durumda. Sağlıklı gıda dükkanlarında ve organik pazarlarda yerini alan bu fermente ürünün kilogram satış fiyatı 60 liradan satılıyor. Tüketiciler, tercihlerine göre evde kendi üretimlerini yapabildikleri gibi, hazır ve pastörize edilmemiş formlarını da piyasadan temin edebiliyor.