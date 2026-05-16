CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in örgütlere verdiği “sahaya inin” talimatının ardından Elazığ’da da parti yöneticileri yurttaşlarla buluşmaya başladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Erbil Aydınlık, CHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil ve partililer, Elazığ Perşembe Pazarı’nda hem esnafın hem de yurttaşların yaşadığı ekonomik sıkıntıları dinledi.

“PAZAR EKONOMİK KRİZİN AYNASI”

Pazar alanında yurttaşlarla sohbet eden CHP heyeti, artan hayat pahalılığı ve düşen alım gücünün günlük yaşama etkilerini yerinde gözlemledi. Açıklamalarda bulunan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Erbil Aydınlık, pazarda karşılaştıkları tablonun ekonomik krizin en somut göstergesi olduğunu söyledi. Aydınlık, emeklilerin maaşlarının artık temel ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini anlattığını belirterek, pazarcı esnafının ise artan maliyetler ve peş peşe gelen zamlar nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade etti.

“KADINLAR PAZARA İHTİYAÇLARIYLA DEĞİL, BÜTÇELERİYLE GELİYOR”

Kadınların yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Aydınlık, yurttaşların artık pazara ihtiyaçlarını karşılamak için değil, bütçelerinin yettiği kadar alışveriş yapabilmek için geldiğini söyledi.

Aydınlık, “Kadınlar evlerine meyve ve sebze götürmekte zorlandıklarını ifade ediyor. Vatandaşın da esnafın da ortak gündemi geçim derdi olmuş durumda. İnsanlar çalışıyor, emek veriyor ancak yaşam koşulları her geçen gün daha da ağırlaşıyor” dedi.

“YANLIŞ POLİTİKALARIN FATURASI HALKA KESİLİYOR”

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Aydınlık, milyonlarca yurttaşın yoksulluk ve geçim sıkıntısıyla baş başa bırakıldığını belirtti. CHP olarak halkın sorunlarını yerinde dinlemeyi sürdüreceklerini kaydeden Aydınlık, “Türkiye’nin kaynakları bu ülkenin insanlarına insanca yaşam sağlayacak güçtedir. Önemli olan halktan yana, adil ve sosyal bir anlayışı hayata geçirmektir” ifadelerini kullandı.