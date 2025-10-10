Vatandaşın alım gücü eridikçe semt pazarlarında dolu dolu alışveriş yapmak da hayal oldu.

İzmir’de semt pazarlarında alışverişe gelen yurttaşlar gelirlerinin yetersiz kaldığını ve temel gıda ürünlerini bile almakta zorlandıklarını söylerken, esnaf artık fiyat etiketlerini ‘yarım kilogram’ için yazmaya başladı.

Pazarda konuşan Yıldız Alim, “Fiyatlar berbat, hiçbir şey alamıyoruz. Her şey aldı başını gidiyor. Patates, domates gibi temel ihtiyaçlara bile zor ulaşıyoruz” dedi.

Döne Uslu isimli emekli vatandaş ise, “Kanser hastasıyım, tedavi görüyorum; hastalığıma mı harcayayım, gıdaya mı? Et, balık zaten yok. Sağlıklı beslenemiyoruz” ifadelerini kullandı.