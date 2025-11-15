Mutfakların vazgeçilmez hoş kokulu bitkileri olan fesleğen ve reyhan, kokusu kadar kullanım alanlarıyla da ilgi görmeye başladı. Pesto sosundan Caprese salatasına, Margarita pizzadan makarnalara kadar pek çok tarifte başrol oynayan fesleğen, artık ekonomik değeriyle de dikkat çekiyor. Özellikle kurutulmuş reyhanın kilosunun 1000 TL'ye kadar yükselmesi bu bitkilere ilgiyi artırdı.

EVDE YETİŞTİRMEK OLDUKÇA KOLAY

Uzmanlara göre fesleğen yetiştirmek oldukça zahmetsiz. Tohumlar nemli toprağa ekildikten sonra filizlenme sürecine kadar üzeri ince bir filmle örtülüyor. Filizler belirginleştiğinde ise küçük saksılara alınarak büyümeye bırakılıyor.

Bol ışığı seven bu aromatik bitki, özellikle aydınlık pencere kenarlarında hızla gelişiyor. İhtiyacından fazla su istemeyen fesleğen, düzenli ve ölçülü sulamayla kısa sürede verim vermeye başlıyor.

REYHANIN KİLOSU 1000 TL'Yİ BULUYOR

Son dönemde kurutulmuş reyhana olan talep büyük oranda arttı. Aroma yoğunluğu yüksek olan kuru reyhan, içeceklerden yemeklere kadar pek çok alanda kullanılıyor. Üretimin sınırlı olması ve talebin yükselmesiyle birlikte kuru reyhanın kilosu piyasada 1000 TL’den alıcı buluyor.

Uzmanlar, hem fesleğen hem de reyhanın evde saksıda kolaylıkla yetişebileceğini belirterek vatandaşlara 1kendi bitkinizi kendiniz yetiştirin1 çağrısı yapıyor. Uygun koşullarda yetiştirilen bitkiler hem taze kullanım imkânı sunuyor hem de ekonomik.