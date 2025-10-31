Ekonomik krizin yıkıcı etkisi dar gelirli vatandaşları yakıyor. Vatandaşlar ise aradıkları ürünleri belki daha ucuza buluruz beklentisi ile pazarlara gidiyor ancak durum öyle değil.

MÜŞTERİYE FARKLI ÜRÜN VERDİ

İstanbul Bahçelievler'deki bir pazarda yaşananlar "Bu kadarı da olmaz" dedirtti.

Sebze meyve ürünleri satan bir pazarcı müşterisinin özenle seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile kenara ayırarak daha önceden kendi seçtiği ürünleri verdi.

O anlar kameraya kaydedildi.

CEZA UYGULANDI

Görüntüler sonucu zabıta ekipleri harekete geçti. Tezgahı 1 hafta boyunca kapatılarak 3 bin 541 TL cezai işlem uygulandı.