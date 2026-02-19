Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde telefonla pazarlama faaliyetlerine yönelik yasal kısıtlamalar getirilse de, tüketiciler istenmeyen ticari aramalardan şikayetçi olmaya devam ediyor. Fransa'da 1 Mart 2023'ten itibaren ticari aramaların yalnızca belirli gün ve saat dilimlerinde yapılmasına izin veren düzenleme yürürlüğe girmiş olsa da, mevcut sınırlamaların kamuoyunu memnun etmediği gözlemleniyor. Bu duruma karşı bireysel bir çözüm geliştiren İngiliz vatandaşı Lee Beaumont, ticari tacizleri kazanca dönüştürmeyi başardı.

TİCARİ ARAMALARI ÜCRETLİ HATTA ÇEVİRİYOR

Leeds kentinde ikamet eden Beaumont, kendisini rahatsız eden pazarlama aramalarından kurtulmak adına ev telefon hattını ücretli bir numaraya dönüştürdü. Mevcut kişisel numarasını yalnızca ailesine ve yakın çevresine ayıran Beaumont, ticari kurumlara ve formlara yeni oluşturduğu ücretli hattını tanımladı. Bu yöntemle, kendisini arayan her pazarlama şirketinin görüşme süresi boyunca faturalandırılmasını sağladı.

TOPLAMDA 2300 EURO SEVİYESİNDE GELİR ELDE ETTİ

Sistemin işleyişine dair paylaşılan verilere göre, yaklaşık 12 Euro tutarındaki bir başlangıç yatırımıyla kurulan bu düzenek, dakika başına 12 cent kazanç sağlıyor. Bu tutarın yaklaşık 8 centlik kısmı doğrudan kullanıcıya kalıyor. Beaumont, bu yöntemle 18 aylık süreçte yaklaşık 353 Euro biriktirdiğini, toplamda ise 2.300 Euro seviyesinde bir gelire ulaştığını bildirdi.

ARAMALAR KESİLMEK BİLMEDİ

Beaumont, başlangıçta bu yöntemi aramaları caydırmak amacıyla seçtiğini ancak şirketlerin büyük bir kısmının e-posta gibi alternatif iletişim kanalları yerine ücretli hattı aramaya devam ettiğini belirtti. Kullanıcı, firmaların %99'unun hattın ücretli olduğunu fark etmeksizin aramayı sürdürdüğünü ifade etti.