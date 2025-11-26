Kasım ayının son günlerine gelinirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde hava sıcaklıklarında düşüş olacağını belirterek, yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu.



MGM'nin internet sitesinde yer verilen 5 günlük hava tahmin raporuna göre 30 Kasım pazar günü için Edirne dışında 80 ilde yağmur beklentisine yer verilirken, 1 Aralık pazartesi ise 13 ilde hafif kar yağışı görülebileceği uyarısında bulunuldu.

BU KIŞ HER ZAMANKİNDEN SERT GEÇECEK



Meteoroloji uzmanları, mevcut tahmin haritalarına göre bu kışın son 10 yılın en yağışlı kış mevsimi olabileceğini belirtirken, 20 Aralık itibarıyla aralarında İstanbul'un da olduğu birçok büyükşehirde beyaz örüntünün hakim olması bekleniyor.



MGM'nin haritasına göre pazartesi itibarıyla kar yağışı beklenen 13 şehir şu şekilde:



- Sivas

- Gümüşhane

- Erzincan

- Bingöl

- Erzurum

- Muş

- Bitlis

- Hakkari

- Van

- Ağrı

- Kars

- Ardahan

- Bayburt





HAVA DURUMU GECE İLE GÜNDÜZ GİBİ DEĞİŞECEK



Cuma ve cumartesi günleri Türkiye'nin İç Anadolu ve Doğu kesiminde güneşli havanın etkili olması bekleniyor. Pazar günü itibarıyla ülkenin tamamını kaplayacak yağışlı hava dalgası, pazartesi sabahı birçok şehirde kar yağışına dönüşecek.



Türkiye'nin batı kesiminde ise yağışların kesintisiz olarak 4 gün devam etmesi bekleniyor. Perşembe gecesi başlayan sağanak yağışlar, pazartesi sabah saatlerine kadar Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'in bütününde aralıksız olarak devam edecek.



