Yılın son haftalarına girilmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok bölümünde kışın sert yüzü görülmeye başlandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunu güncellerken, 15 Aralık ve 16 Aralık tarihlerinde 21 şehirde hafif ve orta şiddette kar yağışı görüleceği uyarısında bulundu.



PAZAR SABAHI BAŞLAYACAK, PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR SÜRECEK



Yapılan ölçümlere göre oluşturulan tahminlerde kar yağışı pazar sabahı Kafkaslar üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak. Pazar günü yalnızca Ardahan, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt ile sınırlı olacak kar yağışları, haftanın ilk günü itibarıyla çevre şehirlerde de etkisini hissettirecek.

Türkiye'nin Batı kesimlerine kadar yönelecek karlı hava dalgası, Bolu'da da yüksek kesimlerin beyaza bürünmesine neden olacak.



MGM'nin haritasına göre pazartesi ve salı günlerinde kar yağışı beklenen 21 şehir şu şekilde:



- Bolu

- Kastamonu

- Çankırı

- Yozgat

- Niğde

- Kayseri

- Tokat

- Sivas

- Gümüşhane

- Erzincan

- Bayburt

- Bingöl

- Erzurum

- Muş

- Bitlis

- Artvin

- Nevşehir

- Hakkari

- Van

- Ağrı

- Iğdır

YAĞIŞLAR İSTANBUL'A RÖTARLI GELECEK



İstanbul'da yaşayan 20 milyonu aşkın vatandaş, bu yıl kar yağışlarının megakente ne zaman geleceğini merak ediyor.



Öncül göstergelere göre hazırlanan hava tahmin projeksiyonları, İstanbul'da kent merkezlerini de etkileyecek kar yağışlarının ocak ayının ikinci haftası itibarıyla başlayacağını gösteriyor.





