Ocak ayının ikinci yarısına girilirken hava sıcaklıkları sert şekilde düşmeyi sürdürüyor.



Geçtiğimiz haftalarda görülen kar yağışının birçok ilde kendini yeniden göstermesi beklenirken, 18 Ocak itibarıyla Türkiye'yi etkisi altına alacak yağışlı hava dalgası özellikle yurdun Doğu kesimlerinde beyaz bir görüntüye neden olacak.



MGM'DEN 47 İLE KAR UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporu ile 47 il için kar yağışı uyarısında bulundu.



Paylaşılan raporda yağışlı hava kütlesinin hafta sonu Türkiye'ye giriş yapacağına dikkat çekilirken, pazartesi günü itibarıyla birçok kentte yağışın şiddetinin artacağı duyuruldu. Ankara ve İzmir'in güneşli gösterildiği raporda, İstanbul için yağmurla karışık kar uyarısı yapıldı.

İşte MGM'nin kar yağışı uyarısında bulunduğu 47 şehir...



- İstanbul

- Yalova

- Kocaeli

- Bursa

- Balıkesir

- Bilecik

- Sakarya

- Düzce

- Bartın

- Zonguldak

- Bolu

- Karabük

- Kastamonu

- Sinop

- Samsun

- Amasya

- Tokat

- Sivas

- Ordu

- Giresun

- Trabzon

- Rize

- Artvin

- Kayseri

- Ardahan

- Kars

- Iğdır

- Ağrı

- Van

- Hakkari

- Şırnak

- Siirt

- Bitlis

- Muş

- Erzurum

- Bayburt

- Gümüşhane

- Erzincan

- Tunceli

- Elazığ

- Diyarbakır

- Mardin

- Batman

- Şanlıurfa

- Adıyaman

- Gaziantep

- Malatya





TÜRKİYE GECE İLE GÜNDÜZ GİBİ AYRILACAK



Türkiye'nin 47 ili için yapılan kar yağışı uyarısına karşın, Batı kesiminde yer alan şehirlerde yaz havası hakim olacak. Antalya'da hava sıcaklıkları 13 dereceye kadar yükselecek. Ege'nin tamamında ve Akdeniz'in büyük bölümünde ise güneşli ve bulutlu hava hakim olacak.





