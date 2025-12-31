1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklanırken, yaklaşık 16 milyon emeklinin kaderini belirleyecek maaş zammı için gözler 5 Ocak'a çevrildi.

TÜİK tarafından duyurulacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte kesinlik kazanacak yıllık enflasyon, herhangi bir değişiklik olmadan emeklilerin maaşına yansıtılacak. Altı aylık enflasyon farkına ek olarak refah payı talep eden SSK ve Bağ-Kur emeklisine iktidar cephesi kulaklarını kapatırken, pazartesi günü duyurulacak verilerin ardından belirlenecek en düşük emekli maaşı da şimdiden ortaya çıkmış durumda.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 18 BİN 957 TL OLACAK



Mevcut ekonomik göstergeler, aralık ayı enflasyon verisinin yüzde 1 olarak açıklanacağını gösterirken, bu senaryoda 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,30 olarak belirlenecek. Mevzuat gereği söz konusu artış emeklilerin kök aylıklarına doğrudan yansıtılsa da, en düşük emekli maaşında değişiklik yapılması için Meclis'e kanun teklifi sunulması gerekmekte.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre iktidar, kesinleşen enflasyon oranını herhangi bir değişiklik yapmadan en düşük emekli maaşı için de devreye sokacak. Böylelikle Meclis'e sunulacak düzenleme ile en düşük emekli maaşının 18 bin 957 TL olarak netleşmesi beklenmekte.





