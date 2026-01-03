Yeni yılın ilk günlerinde sigara tüketicilerini üzecek haber geldi. Sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamalara göre, bir sigara grubuna yapılan 5 TL’lik zam, 5 Ocak 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Hafta başından itibaren geçerli olacak bu artışla birlikte, söz konusu gruptaki en düşük ve en yüksek fiyat aralığı da yeniden belirlendi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna zam geldiğini doğruladı. Dündar, "İlk sigara grubuna 5 TL zam geçişi gerçekleşti" diyerek, zammın birkaç gün içinde tüm bayilerde zorunlu olarak uygulanacağını belirtti.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA KAÇ TL OLDU?

Yapılan 5 TL'lik son artışın ardından, zamlı listede fiyatlar şu şekilde güncellendi:

En ucuz sigara 87 TL, en pahalı sigara ise 105 TL seviyesinde seyrediyor.

ZAMLI FİYATLAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Sigara zammı için tarih netleşti: Yeni fiyatlar 5 Ocak 2026 sabahından itibaren geçerli olacak. İlk grup için kesinleşen bu 5 TL'lik artışın ardından, gözler diğer markalara çevrildi. Sektör temsilcileri, diğer sigara gruplarının da çok yakında benzer bir zam hamlesi yapacağını öngörüyor.