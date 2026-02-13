BDDK’nın kredi kartı limitlerinin yeniden düzenlenmesi için bankalara verdiği süre pazartesi günü sona eriyor. 15 Şubat’a kadar süre tanıyan Kurul, bankalardan müşterilerle iletişime geçmelerini ve gelir belgelerinin dijital kanallar üzerinden temin edilmesini istedi.

Ayrıca eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limitten düşülmemesi için gerekli sistemsel düzenlemelerin yapılması talimatı verildi. Bankalara, teknik altyapılarını tamamlamaları için 3 ay ek süre tanındı.

400 BİN TL SINIRI KRİTİK EŞİK

Yeni düzenlemede en dikkat çeken nokta, 400 bin TL’lik toplam limit istisnası oldu.

Bir kişinin tüm bankalardaki kredi kartı limitleri toplamı 400 bin TL’yi aşmıyorsa limit düşüşü uygulanmayacak. Ancak farklı bankalardan alınmış kartların toplamı 400 bin TL’yi geçiyorsa, bu kişiler istisnadan yararlanamayacak.

Örneğin; iki ayrı bankadan toplam 600 bin TL limit sahibi olan bir kart kullanıcısı, sınırı aştığı için limit düşüşüyle karşılaşabilecek.

YÜKSEK LİMİTLİ KARTLARDA İNDİRİM NASIL HESAPLANACAK?

Toplam limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kartlarda, 2025 yılı harcama ortalamaları dikkate alınacak.

Örneğin;

600 bin TL limitli bir kartta yıl boyunca 400 bin TL harcama yapıldıysa, kullanılmayan 200 bin TL’nin yüzde 50’si silinecek.

Böylece kart limiti 500 bin TL’ye düşürülecek.

750 bin TL’nin üzerindeki toplam limitlerde ise daha sert bir uygulama var. Hesap kesim tarihleri itibarıyla en düşük kullanılabilir limitin yüzde 80’i oranında azaltım yapılacak.

LİMİT DÜŞERSE NE YAPILACAK?

Limit düşüşü yaşayan kart sahipleri için 400 bin TL’ye kadar yeniden artış imkanı bulunuyor.

Eğer yeni toplam limit 400 bin TL’nin altına gerilerse, müşteri gelir belgesi sunmadan 400 bin TL’ye kadar artış talebinde bulunabilecek. Ancak bu hesaplama yapılırken tüm bankalardaki kart limitleri birlikte değerlendirilecek.

400 bin TL üzerindeki artış taleplerinde ise resmi gelir belgeleri zorunlu olacak.

YENİ KART BAŞVURULARINDA KURALLAR SERTLEŞTİ

2026 itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında daha katı kurallar uygulanacak.

İlk yıl için kart limiti, aylık net gelirin en fazla 2 katı olacak.

İkinci yıl bu oran en fazla 4 katına çıkabilecek.

Bankalar limit belirlerken net gelir, kredi notu, mevcut borç durumu ve ödeme performansını dikkate almaya devam edecek. Ancak tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar gelir belgeleriyle uyumlu hale getirilmesi isteniyor.

MİLYONLARCA KART SAHİBİNİ ETKİLEYECEK

Pazartesi günü yürürlüğe girecek düzenleme, milyonlarca kredi kartı sahibini doğrudan ilgilendiriyor. Özellikle birden fazla bankadan yüksek limitli kartı bulunanlar için yeni dönem daha sıkı kontrol ve gelir odaklı limit politikası anlamına geliyor.

Kart sahiplerinin toplam limitlerini kontrol etmeleri ve olası değişikliklere karşı bankalarıyla iletişime geçmeleri önem taşıyor.