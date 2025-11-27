Tapu sahiplerinin her sene iki taksit şeklinde ödediği emlak vergisinde ikinci taksit ödeme sürecinde sona gelindi. Bina, arsa ve iş yeri sahiplerinin cezalı duruma düşmemesi için ödemelerini en geç 1 Aralık pazartesi günü tamamlamaları gerekiyor

Belediye veznelerinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle pek çok vatandaş işlemlerini dijital kanallar üzerinden gerçekleştirmeye yönelirken, uzmanlar “Son güne kalmayın, gecikme zammı kapıda” uyarısında bulunuyor.

İŞTE ÖDEME TAKVİMİ

Emlak vergisi ödemeleri kanun gereği yılda iki kez tahsil ediliyor.

Bu yıl ikinci taksit için belirlenen son tarih 1 Aralık Pazartesi.

Hafta sonuna girilirken borcunu kapatmayan mülk sahipleri pazartesi itibarıyla hem cezalı duruma düşecek hem de biriken borçlarına faiz işlemeye başlayacak.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Gelişen dijital altyapılar sayesinde belediyelere gitmeye gerek kalmadan ödeme yapmak mümkün.

İşte işlem yapılabilecek kanallar:

-E-Devlet Üzerinden Ödeme

E-Devlet’e giriş yapın.

Arama kısmına “Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme” yazın.

Bağlı olduğunuz belediyeyi seçip borcunuzu görüntüleyin.

Kredi kartı, banka kartı veya EFT ile saniyeler içinde ödeme yapın.

- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)

İnternet Vergi Dairesi üzerinden de borç sorgulama ve ödeme işlemleri aktif.

- Belediye Vezneleri ve İnternet Siteleri

Dijital kanalları tercih etmeyenler bağlı oldukları belediyenin Mali Hizmetler Birimi veznelerine giderek ödeme yapabiliyor.

GECİKME ZAMMI CEP YAKIYOR

Emlak vergisini zamanında ödemeyenler için uygulanacak gecikme zammı oranı aylık yüzde 3,7.

Bu da birkaç aylık gecikmede bile ciddi bir maliyet oluşturuyor. Uzmanlara göre gecikme faizi, özellikle arsa ve iş yeri sahiplerinde önemli tutarlara ulaşabiliyor.

EMLAK VERGİSİNDE YENİ DÜZENLEME YOLDA

Son dönemde yükselen emlak vergisi artışları toplumda geniş yankı bulurken, söz konusu artışların sınırlandırılmasına yönelik yeni bir düzenlemenin bu hafta Meclis’te görüşülmesi bekleniyor.

Eğer kabul edilirse 2026’dan itibaren aşırı artışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenleme bu yılki borçları kapsamıyor. Yani mevcut dönemde ödeme yapmayanlar cezayla karşılaşacak.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Her tapu sahibinin emlak vergisi ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Aşağıdaki gruplar tek konutu 200 m²'yi geçmeyen vatandaşlar için tam muafiyet sağlanıyor:

-Emekliler

-Engelliler

-Gaziler

-Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler

Bu kriterleri sağlayan vatandaşların durumlarını belediyelerine bildirmesi yeterli.

PAZARTESİ GÜNÜ KRİTİK EŞİK

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için geri sayım tamamlanmak üzere. Ödemesini son güne bırakanları hem sistem yoğunluğu hem de yüzde 3,7 gecikme faizi bekliyor.

Tapu sahiplerinin cezalı duruma düşmemek için en geç pazartesi günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.