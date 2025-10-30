Küresel piyasalar Trump–Xi görüşmesinden çıkan kısmi anlaşmayla nefes alırken, Türkiye’de gözler pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Verinin, Merkez Bankası’nın faiz kararında belirleyici olacağını söyleyen Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Masa devrilmedi ama güçlü ralli için erken. Pazartesi dananın kuyruğu kopacak” dedi. Yüksek enflasyonun borsayı baskılayabileceğini belirten Eryılmaz’a göre, düşük veri gelmesi hâlinde faiz indirimi kapısı yeniden aralanabilir.

“ENFLASYON VERİSİ KRİTİK: PAZARTESİ DANA’NIN KUYRUĞU KOPACAK”

Eryılmaz, açıklanacak enflasyon verisinin kritik olacağını vurguladı:

“Son iki ayda gelen veriler beklentilerin çok üstündeydi. Bu da belirsizliği artırıyor. Benim aylık beklentim yüzde 2,6. Böyle olursa cüzi bir düşüş görürüz ama yüzde 3’e yakın bir veri gelirse piyasa çok rahatsız olur. Dezenflasyon süreci ikinci ay üst üste sekteye uğrayabilir.”

Merkez Bankası’nın iki taraf arasında sıkıştığını söyleyen Eryılmaz, “Bir yanda ‘faiz indirin’ diyenler, diğer yanda ‘nasıl indirirsiniz’ diyen şahin kesim var. Merkez Bankası iki tarafa da yanıt vermeye çalışıyor ama bu veriyle işi daha da zorlaşabilir. O nedenle pazartesi günü dananın kuyruğu kopacak” dedi.

Beklentilerin altında gelecek bir enflasyonun piyasayı rahatlatacağını belirten Eryılmaz, “İki puanın altındaki veri Merkez Bankası’na Aralık’ta faiz indirimi alanı açar. Bu da borsayı 11 bin 600 seviyelerine taşıyabilir” değerlendirmesinde bulundu.

“BORSA BEKLENTİSİ AŞAĞI REVİZE EDİLDİ”

Borsa için sene sonu beklentilerini de paylaşan Eryılmaz, “Eskiden 14–15 bin konuşuyorduk, şimdi en iyi senaryo 12–13 bin aralığı. Hatta aşağı yönlü olasılık daha güçlü” dedi.

Eryılmaz, “Faiz indirimi beklentisi zayıfladı, ekonomi dışı siyasi gündem borsayı baskılıyor. Şimdilik en iyi senaryoda 12–13 bin aralığı görülür” ifadesini kullandı.

BORSADAKİ CAZİP SEKTÖRLER

Faiz indirimine duyarlı sektörlerde hareket bekleyen Eryılmaz, “Bankalar, holdingler, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve inşaat hisseleri öne çıkabilir. Ayrıca BİST 100 dışı, geri kalmış ama bilançosu güçlü şirketlerde de hareketlenme görebiliriz” dedi.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ABD–Çin görüşmesinin ardından piyasalarda temkinli bir iyimserlik olduğunu belirterek, “Altın ve gümüşte alım zamanı değil, borsada ise sene sonu beklentileri aşağı çekilmeli. Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisiyle dananın kuyruğu kopacak” ifadelerini kullandı.

“FAİZLER İNİYOR AMA KONUT FİYATLARI YÜKSELMİYOR”

Eryılmaz, faiz indirimlerinin konut fiyatlarına etkisine ilişkin olarak, “Türkiye’de genelde faiz düşünce konut fiyatları yükselir ama bu kez farklı. Faizler inse de reel pozitif faiz devam ediyor, BDDK da ipotek kredilerinde sınırlamaları sürdürüyor. Dolayısıyla güçlü bir yükseliş beklememek lazım” dedi.

Konut satışlarının yüksek olmasına rağmen fiyatların artmadığını belirten Eryılmaz, “Satışlar güçlü ama fiyat yukarı gitmiyor çünkü konut satanlar nakde sıkışan bireyler ve sanayiciler. Ucuz satıp nakde ulaşmak istiyorlar. Bu nedenle fiyatlar reel olarak değer kaybediyor. Ankara gibi iller göç nedeniyle istisna olabilir” ifadelerini kullandı.

ABD ÇİN GÖRÜŞMESİNİ PİYASA OLUMLU KARŞILADI

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşmesinden kısmi bir anlaşma çıktı. İki ülke lideri birçok konuda uzlaştıklarını açıklarken, piyasalar bu gelişmeyi temkinli bir iyimserlikle karşıladı.

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Piyasa hâlâ taraflara kredi veriyor ama güçlü bir fiyatlama yok. En azından masa devrilmedi” dedi.

Eryılmaz, son iki haftadır piyasanın ABD–Çin anlaşmasına yönelik olumlu beklenti içinde olduğunu belirterek, “ABD’den gelen tavizler ve olumlu açıklamalar etkili oldu. Ekipler Malezya’da dört buçuk saat görüştü, ardından ABD Hazine Bakanı Scott Bassant ‘birçok konuda anlaştık’ dedi. Dolayısıyla piyasada olumsuz bir sonuç beklenmiyordu. Fakat açıklama kısmi geldi” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Çin’e fentanyl ticaretini yeterince kısıtlamadığı için uyguladığı yüzde 20’lik ek tarifeyi yüzde 10’a indirdiğini hatırlatan Eryılmaz, “Karşılığında Çin, soya fasulyesi dahil bazı tarım ürünlerini ABD’den almaya başlayacağını açıkladı. Bunlar olumlu ama yeterli değil” dedi.

Eryılmaz’a göre, Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına ilişkin geri adım atmaması anlaşmanın sürdürülebilirliğini tartışmalı hale getiriyor.

“ALTINDA KISMİ POZİTİF HAVA VAR AMA RALLİ BEKLENTİSİ ERKEN”

Piyasaların şu anda taraflara kredi verdiğini belirten ALB Yatırım Başekonomiti Eryılmaz, altın fiyatlarındaki hareketi şöyle değerlendirdi:

“Görüşme öncesi 3920 dolar civarında olan altın, kısmi anlaşma açıklamasıyla 3980 dolara kadar yükseldi. Piyasa aradığını tam bulamadı. Şu an kısmi pozitif bir hava var ama yeterli değil.”

Eryılmaz, altın ve gümüşte teknik olarak düşüşün sona erdiğini söylemenin mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Altında 4040 dolar, yani gramda 5455 TL üzerinde bir seviye görmemiz lazım. Asıl rahatlama 4160 dolar (5618 TL) üstünde olur. Gümüşte 50 dolar üzerinde tutunmadan düşüş bitti demek doğru değil. Bu seviyeler görülmeden yükselişler yanıltıcı olabilir.”

“ALTINDA ALIM İÇİN UYGUN ZAMAN DEĞİL”

Altın yatırımcısına “izle–gör” stratejisi öneren Eryılmaz, kısa vadede alım için uygun ortam olmadığını vurguladı:

“Altın şu an ne yükselebiliyor ne düşüyor. 3960 dolar altına inerse 3750 dolara kadar sert düşüş olabilir. Gümüşte 47,5 dolar altına sarkmalarda 43–44 dolarlar gündeme gelir. O yüzden şu an alım yapılmamalı. Satım için de net konuşmak zor. Portföyün bir kısmı uzun vadeli, bir kısmı trade amaçlı tutulabilir. Tamamen satmak da, tamamen elde tutmak da doğru değil.”

Eryılmaz, gümüşteki hareketlerin çok daha sert olabileceğini vurgulayarak, “Kısa vade trade ediyorsanız, 47,5 dolar altı kademeli kar alımı için değerlendirilebilir. Ancak teknik olarak tablo hâlâ olumlu değil” dedi.

Altın ve gümüşte büyük bir çöküş beklemediğini de belirten Eryılmaz, “Yakın vadede ralli değil, yatay seyir bekliyorum. Eski zirvelerin kırılması bu şartlarda mümkün görünmüyor” diye konuştu.