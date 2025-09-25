Eylül ayının son günlerine yaklaşılırken hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüş, yerini etkili sağanak yağmurlara bırakıyor.



Balkanlar'dan Türkiye'ye giriş yapacak yağışlı hava dalgasıyla birlikte Türkiye'nin kuzey ve batı kesimi şiddetli yağmurlarla karşı karşıya kalacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinden yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda, pazartesi günü için 44 ile şiddetli yağış uyarısında bulundu.



1347 KİLOMETRE BOYUNCA KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK



Edirne'den Türkiye'ye giriş yapacak soğuk hava dalgası, Ardahan'a kadar uzanan Marmara ve Karadeniz kıyı şeridinin tamamında etkili olacak.





Bu hatta yer alan illerin yanı sıra, Ege ve İç Anadolu bölgesinde yer alan şehirlerde de etkili yağışlar görülecek.



MGM'ye göre 29 ve 30 Eylül'de yağmur yağması beklenen 44 il şu şekilde...



- Edirne

- Kırklareli

- Tekirdağ

- Çanakkale

- İstanbul

- Balıkesir

- Manisa

- İzmir

- Aydın

- Uşak

- Kütahya

- Bursa

- Yalova

- Kocaeli

- Düzce

- Sakarya

- Bilecik

- Eskişehir

- Afyonkarahisar

- Isparta

- Burdur

- Antalya

- Konya

- Ankara

- Bolu

- Karabük

- Zonguldak

- Çankırı

- Kırkkale

- Kırşehir

- Yozgat

- Çorum

- Sinop

- Samsun

- Ordu

- Tokat

- Amasya

- Giresun

- Trabzon

- Rize

- Artvin

- Ardahan

- Adana

- Osmaniye