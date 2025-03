Southern ve Lovelace, Franz Ferdinand, Björk ve Arctic Monkeys gibi sanatçılar için müzik videoları yapmanın yanı sıra LCD Soundsystem’in 2012 yılındaki konser-belgesel hibriti "Shut Up and Play the Hits"i yönetmişlerdir. Ayrıca, 2022’de New York’un indie sahnesini konu alan "Meet Me in the Bathroom" (Banyoda Buluşalım) belgeselini de yönetmişlerdir.

Film, Magna Studios tarafından üretiliyor. Bu şirket daha önce "Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now" (Lewis Capaldi: Şu Anda Nasıl Hissediyorum) ve "20,000 Days on Earth" (Dünya'da 20 bin Gün) gibi övgüyle karşılanan müzik filmlerine imza atmıştır. Filmin, grubun turne sırasındaki samimi anlarını ve konser performanslarını içereceği öngörülüyor.

Oasis, Liam ve Noel Gallagher kardeşlerin uzun süredir devam eden anlaşmazlıklarına rağmen, "Live '25" adı altında 4 Temmuz'da Cardiff'te başlayacak ve 41 konserle dünya çapında bir turneye çıkacak. Tur, 23 Kasım'da São Paulo'da son bulacak.

Grup, Liam ve Noel Gallagher kardeşlerin yanı sıra orijinal gitaristleri Paul “Bonehead” Arthurs, basçı Andy Bell, gitarist Gem Archer ve davulcu Joey Waronker'dan oluşacak.