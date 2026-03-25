MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında İran savaşı ve “Terörsüz Türkiye” süreci hakkında konuştu. Bahçeli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla ilgili olarak şunları söyledi:

‘ACELEYE GETİRMEYİN’

“28 Şubat’tan bu yana İran’ın kolay lokma olmadığı anlaşıldı. Birleşen İran halkı saldırılara karşı etten duvar ördü. Terörsüz Türkiye’ye dudak bükenler köşe bucak saklanmıştır şimdi. Kamyon farı görmüş tavşan gibi dona kalmışlardır. Biz yine de onların donup kalmalarını değil Türkiye Yüzyılı’na omuz vermelerini istiyoruz.”

Bahçeli sürecin yasal zemini hakkında ise, “Terörsüz Türkiye hedefimiz kapsamında ihtiyaç duyulan ilgili komisyonun hazırladığı rapora binaen demokratik hukuki düzenlemeler adım adım yerine getirilecektir. Süreci boğmanın, aceleye getirmenin, tartışmaları alevlendirmenin alemi yoktur” dedi.

‘TRİBÜNDEN BAKMAYIN’

Bahçeli, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in savaşa karşı tutumunu da örnek göstererek şunları söyledi:

“Uluslararası toplum sıcak savaş ortamına tribünden bakmayı terk etmelidir. En azından her ülkenin, buna bazı İslam ülkeleri de dahil, İspanya Başbakanı’nın onurlu, ilkeli ve cesur tavrından ilham almaları, insani değerlerin ve devletlerin egemenlik hukukunun savunulması adına tarihi mecburiyettir.”

‘Şerre Kilit Eyle’

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. Bahçeli üzerinde ‘Bizleri Hayra Anahtar. Şerre Kilit Eyle Allahım’ yazan rozet ve yüzük taktığı görüldü.