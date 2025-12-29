Pegasus Hava Yolları, Esas Holding A.Ş. veya bağlı ortaklıklarının kullanacağı 3 yıllık kredi finansmanına teminat oluşturmak için şirkete ait 50 milyon TL nominal değerli payın Borsa İstanbul’da işlem gören nitelikteye dönüştürülmesine karar verildiğini duyurdu. KAP'A BİLDİRDİ KAP’ta yayımlanan Özel Durum Açıklamasına göre söz konusu işlem, kredi finansmanında teminat olarak kullanılmak üzere gerçekleştirildi. HİSSELER SERT DÜŞTÜ Gelen açıklamalar sonrasında Pegasus hisseleri yüzde 3'e yakın değer kaybetti. Dünü 204,5 seviyesinde kapayan Pegasus, 198,5 seviyesine kadar geriledi. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

