Tarihler 1919'u gösterdiğinde insanlık tarihinin nadiren şahit olacağı bir olay yaşandı. Bir asır geçtş fakat kokusu hala o sokaklardan çıkmadı. Boston halkı hala o günü unutamıyor.

1919’da dev bir pekmez tankının patlamasıyla şehir adeta şekerli bir tsunamiye teslim olmuştu. Tarihe geçecek bu kazada 21 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı. Aradan onca yıl geçmesine rağmen bölge sakinleri sıcak günlerde hala o ağır kokuyu sokaklarda hissediyor.

ABD tarihinin en ilginç felaketlerinden biri olarak tarih sahnelerinde yerini alan pekmez kazası 1919’da Boston’da yaşandı. Bir depoda patlayan pekmez tankı, sokakları sel gibi doldurdu. 21 kişi hayatını kaybetti, 150’den fazla kişi yaralandı. Olayın üzerinden bir asırdan fazla geçmesine rağmen "Pekmez kokusunun hâlâ sokaklardan silinmediği" anlatılıyor.

TÜM ŞEHİR YAPIŞ YAPIŞ OLDU

15 Ocak 1919'da Boston'un North End bölgesinde dev bir pekmez tankı büyük bir gürültüyle patladı. 15 metre yüksekliğinde ve 27 metre genişliğindeki tankın içindeki binlerce ton pekmez, adeta bir tsunami gibi çevreye yayıldı. Saatte 55 km hızla ilerleyen kahverengi sel, önüne çıkan her şeyi sürükledi.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Faciada 21 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı. Evler, dükkânlar ve at arabaları şekerli selin altında kaldı. Kurtarma çalışmaları günlerce sürdü.

ŞEHİRDE HALA İZLERİ VAR

Olaydan sonra Boston halkı, sokakların uzun süre yapış yapış kaldığını ve denize kadar akan pekmezin izlerinin aylarca silinmediğini söylüyor. Bölge sakinleri, aradan geçen yüzyıla rağmen sıcak yaz günlerinde hala pekmez kokusu duyuyorlar.

PEKMEZ VAKASI TARİHE GEÇTİ

Boston'daki bu olay tarihe "Great Molasses Flood – Büyük Pekmez Tufanı" olarak geçti. Felaket, sadece kent tarihine değil, ABD endüstri güvenliği yasalarına da damga vurdu. Tankın uygunsuz inşa edildiği, güvenlik önlemlerinin alınmadığı ortaya çıkınca, sonraki yıllarda daha sıkı denetim kuralları yürürlüğe girdi.