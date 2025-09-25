Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016'da evlilikle taçlandırdı. 2019'da da Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.

Uzun zamandır ailenin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu. Çift geçen ay resmen boşandı.

Anıl Altan ile 9 yıllık evliliği biten Pelin Akil özel hayatına dair ilk kez konuştu. Yaşadığı süreci anlatan Akil, "Yavaş yavaş bir değişimin ortasına geldim. Şimdi bu değişime ayak uydurmaya ve buna alışmaya çalışıyorum. Dünyada kadın olmanın zorlukları var ve ben de kadın olarak tabii ki zorlanıyorum" diye konuştu.

YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

Anıl Altan ise geçen günlerde bir gece kulübünde ünlü tasarımcı Tilbe Çakır ile kameralara takıldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde ikilinin yakın tavırları dikkat çekti.