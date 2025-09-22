Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016'da evlilikle taçlandırdı. 2019'da da Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.

Uzun zamandır ailenin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu. Çift geçen ay resmen boşandı.

Ayrılık sonrası Pelin Akil, Instagram'da kızlarıyla yeni bir eve taşınma sürecini paylaştı. Anıl Altan ise sessiz sakin kalmayı tercih eden taraf oldu.

Önceki akşam ise sosyal medya fenomeni Gossip Pasta'nın yaptığı paylaşım ile Anıl Altan'ın gece turlarına başladığı ortaya çıktı.

Anıl Altan'ın dün bir gece kulübünde sarışın bir kadın ile samimi olduğu iddia edildi. Ayrıca ikilinin, geçen günlerde de Bebek'te bir mekanda beraber görüldüğü yazıldı.

Görüntülerdeki kadının tasarımcı Tilbe Çakır olduğu konuşuluyor.