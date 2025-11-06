

Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016'da evlilikle taçlandırdı. 2019'da da Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.Uzun zamandır ailenin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu. Ve çift temmuzda resmen boşandı.

Ayrılığın ardından Anıl Altan bir gece kulübünde ünlü tasarımcı Tilbe Çakır ile samimi bir şekilde görüntülenmiş, Pelin Akil'in de menajeri Eser Küçükerol ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapmayan eski eşler çocukları için sık sık bir araya gelmeye ise devam ediyor.

Son olarak Anıl Altan, kızları ve eski eşi Pelin Akil ile çıktığı Porto seyahatinden fotoğrafları, sosyal medyada "Aile" notuyla paylaştı.