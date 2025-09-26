Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016'da evlilikle taçlandırdı. 2019'da da Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.

Uzun zamandır ailenin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu. Çift temmuzda resmen boşandı.

Geçen gün özel hayatına dair "Yavaş yavaş bir değişimin ortasına geldim. Şimdi bu değişime ayak uydurmaya ve buna alışmaya çalışıyorum. Dünyada kadın olmanın zorlukları var ve ben de kadın olarak tabii ki zorlanıyorum" açıklamasını yapan Pelin Akil'in menajeri Eser Küçükerol ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Anıl Altan da geçen günlerde bir gece kulübünde ünlü tasarımcı Tilbe Çakır ile samimi bir şekilde görüntülenmişti.