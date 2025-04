Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırdı.

Bu mutlu evlilikten 2019 yılında Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.

AYRILIK İDDİASI

Herkesin sevgisini toplayan ailenin üzerinde adeta kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu. Geçen haftalarda 'Gel Konuşalım' programına katılan bir gazeteci, "Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti" ifadelerini kullanmıştı.

Çift, konuyla ilgili hâlâ sessizliğini korurken, Pelin Akil'in eşiyle artık paylaşımlar yapmaması söylentileri güçlendirdi.

Sık sık arkadaşlarıyla zaman geçiren Akil önceki gün de New York'a gitti.

BUSE TERİM O ANLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ

Ünlü oyuncu, New York'ta bir restoranda James Bond filmleriyle tanınan İrlandalı oyuncu Pierce Brosnan ile karşılaştı.

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim de o anları "Ve bakın öğle yemeğinde kiminle karşılaştık?" notuyla Instagram'da paylaştı.

İngiliz ajan James Bond karakterini canlandıran beşinci aktör Pierce Brosnan, GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999) ve Die Another Day (2002) gibi yapımlarda rol aldı.