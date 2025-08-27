Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırdı. 2019'da da Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.

Uzun zamandır ise ailenin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu.

Ayrılacakları konuşulan oyuncu çift konuyla ilgili soruları hep geçiştirirken, Pelin Akil'in eşiyle paylaşımlar yapmaması iddiaları daha da güçlendirdi.

"YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Sık sık arkadaşlarıyla zaman geçiren Akil, haziranda yaptığı açıklamayla ikiz kızlarının babası Altan ile yollarının ayrıldığını ilan etti:

"Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz ve her zaman bir aradayız."

Pelin Akil ayrılık açıklamasının ardından da uzun yıllardır kullandığı Altan soyadını profilinden kaldırdı.

Gazetemagazin'den Umut Ünver'in haberine göre, yaşanan gelişmelerin ardından kızları için bir araya gelmeye devam eden Pelin Akil ve Anıl Altan bugün resmi olarak boşandı.