Olay, dün sabah saatlerinde Altaylılar Mahallesi’nde meydana geldi. İşe gitmek üzere evinden çıkan Pelin Kıyga, 7’nci katta bindiği asansörün 2’nci katta arızalanması üzerine eşini arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine eşi Gökhan Kıyga (34), merdivenle 2’nci kata indi. Ancak bu sırada halatın kopmasıyla kabin zemine çakıldı.

İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı çıkarılan Pelin Kıyga, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk annesi olan genç kadın, otopsi işlemlerinin ardından Tarsus Güney Mezarlığı’nda toprağa verildi.

EŞİ MERDİVENLERDEN KOŞTU

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında, asansörün 2’nci katta takılı kaldığı, Gökhan Kıyga’nın komşularla birlikte yardım etmeye çalıştığı, kabinin düşmesiyle büyük panik yaşadığı ve koşarak merdivenlerden eşine ulaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, bilirkişi incelemesinin sürdüğü bildirildi.