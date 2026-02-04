Aslı Şafak, Bloomberg HT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında Pelin Karahan'ı ağırladı. Karahan; birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

"TOPLUM OLARAK ÇOK GÖRGÜSÜZLEŞTİK"

Sosyal medyaya bakış açısını anlatan Pelin Karahan, bir dönem mutluluğunu paylaşmaktan çekindiğini söyledi: Birileri mutsuzken ben mutlu, huzurlu hayatımı nasıl paylaşayım diye düşünüyordum ama insanlar bana "Sizin giydiğiniz bir kıyafet, hayatınızdan bir parça bize moral oluyor. Motivasyona ihtiyacımız var, ne olur bizi kendinizden esirgemeyin" diyor. Tadında, insanlara feyz olacak paylaşımlarda bulunacağım ama görgüsüzlük hiçbir zaman benlik bir şey değil. Toplum olarak çok görgüsüzleştik.

"ARTIK PAHALI MI, UCUZ MU ANLAYAMIYORUM"

Günümüz şartlarında fiyat algısının değiştiğini belirten Pelin Karahan, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: Fiyat algımız değişti. Bir şey pahalı mı, ucuz mu ben artık anlamıyorum.

"KENDİMİZİ SORGULUYORUZ"

Çocuklarıyla ilişkisine dair de içten konuşan Pelin Karahan, annelerin kendilerine fazla yüklenmemesi gerektiğini vurguladı. Karahan; "Çocuklarım yaptığım yemeği beğenmesinler, gerekirse aç kalsınlar. Her yaptığımı beğenmek zorunda değiller. 'Yemeğimi beğenmedi' diye çok kişiselleştiriyoruz. Bir anda 'Ben yetersiz miyim?' diye kendimizi sorguluyoruz. Beğenmeyebilir, çocuk bu" dedi.,

Kendini eskiden korkak sandığını ancak aslında cesur biri olduğunu fark ettiğini söyleyen Pelin Karahan; "Yüzlerce kişinin karşısına çıkıp tiyatro yapıyorum, sahneye çıkıyorum, ezber yapıyorum. Sence ben korkak mıyım? Hayır, çok cesurum. Başkalarının yapamayacağı bir şeyi yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIM BENDEN DAHA ŞANSLI"

İmkanların nesiller arasında nasıl değiştiğini de anlatan Pelin Karahan, oğlunun küçük yaşta kayak sporuna başlamasından mutluluk duyduğunu söyledi. Karahan; "Ben, kayağa 39 yaşında başlayabildim. Oğlum ise 6 yaşında başladı. Bizim böyle imkanlarımız yoktu. Çünkü pahalı bir spor ama çocuğum imkan varken öğrensin, çok güzel. Benden daha şanslı dünyaya geldiler" dedi.