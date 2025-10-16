EuroLeague’in 5. haftasında Anadolu Efes Spor Kulübü, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Aktor’u ağırlayacak.
Birce Akalay hava atışını Pembe Top ile yapacak
Bu sene 12. yaşını kutlayacak anlamlı proje, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekecek. Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda sahaya çıkan Pembe Top, bu yıl Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde Birce Akalay’ın ellerinden havalanacak. Anadolu Efes, taraftar desteğinin gücüyle sahasında kapalı gişe atmosferi yaşayacak. 17 Ekim 2025 Cuma günü oynanacak Panathinaikos karşılaşması için satışa çıkarılan tüm biletler tükendi. Heyecan dolu karşılaşma 20.30’da S Sport’da yayınlanacak.