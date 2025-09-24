FIFA penaltı atışlarında tarihi bir değişikliğe gidiyor… Yeni uygulamada kalecinin penaltı atışını kurtarması durumunda topun nereye gittiğine bakılmaksızın kale vuruşu kararı verilecek. Böylece penaltı atışı sırasında ceza sahası çevresinde oyuncu yoğunluğu ortadan kalkacak ve çizgi ihlali yapan futbolcular artık kart cezası almayacak.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyu, Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile görüştü ve değişim konusunda mutabık kalındı. Ayrıca bundan önce çift temaslarda iptal edilen penaltı gollerine de yeni düzenleme geliyor. Oyuncunun çift teması istem dışı yapması halinde gol geçerli sayılacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'in penaltısı benzer bir temas yüzünden geçersiz sayılmıştı. Değişikliğin 2026-2027 sezonu için geçerli olması için IFAB'ın onayı gerekecek.