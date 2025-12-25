Adalet Bakanı Tunç sosyal medyada yaptığı yargı paketi açıklamasında; Cinsel suçların, terör suçlularının, kasten öldürme suçlarının bu paketin kapsamı dışında kaldığını belirterek şu açıklamayı yaptı;

"11. Yargı Paketi kapsamında, ceza infaz sisteminde eşitsizlikleri gideren düzenlemeyi hayata geçirdik.

31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik uygulamasından, aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanların da yararlanabilmesi sağlanmaktadır.

Böylece suç tarihi itibarıyla benzer durumda olan hükümlüler arasında ortaya çıkan farklılıklar giderilmekte; infazda eşitlik ilkesi güçlendirilmektedir.

Bu kapsamda;

31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından;

-3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme,

-3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı tanınmaktadır.

Bu düzenlemenin temel amacı;

Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, hükümlünün iradesi dışında ortaya çıkan gecikmelerin, kişi aleyhine bir sonuca dönüşmesini engellemektir.

-Kasten öldürme suçlarının üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi,

-Deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları,

-Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,

-Terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bu düzenlemenin dışında tutulmuştur.

Ceza İnfaz Kurumlarında hazırlıklar tamamlanmış olup bugün itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır."