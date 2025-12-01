Pendik Belediye Meclisi'nin aralık ayı oturumunda tartışma çıktı.
CHP'li meclis üyesi İbrahim Yarar meclis konuşmasının bir bölümünde hükümet politikalarını eleştirirken, "Bunlara çanak tutan iktidar ortaklarına sesleniyorum" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine MHP Grup Başkan Vekili Hakan Çeçen ve diğer MHP'li meclis üyeleri Yarar'a tepki gösterdi.
Sandalyesinden kalkan Çeçen, Yarar'ın üzerine yürüdü.
Diğer üyelerin araya girmesiyle ortalık yatışırken Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Tüzek, meclis oturumuna ara verdi ve canlı yayın kesildi.