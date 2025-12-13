Pendik Sahili’nin karşısında bulunan park alanında park halindeki bir araçta O.G. isimli kişinin cesedi bulundu. Devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine araçta bulunan kişiyle Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapmak istedi.

Aracın camına vuran ekipler, ön sağ koltukta bulunan kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Bunun üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde O.G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

O.G.’nin cenazesinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.