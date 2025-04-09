Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile MKE Ankaragücü Pendik Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Mücadelede ilk golü 13. dakikada Ankaragücü'nden Owusu Kwabena attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri ise 18. dakikada Mesut Özdemir ile 35. dakikada Emeka Friday Eze kaydetti.
Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 45'e yükseltirken Ankaragücü, 38 puanda kaldı. 1. Lig'de bir sonraki hafta Ankaragücü sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek.