Metro’nun haberine göre, araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 80'i penislerine bir lakap taktığını itiraf etti. Bu trendin en popüler olduğu yer %86 ile Kuzeybatı İngiltere olurken, en "utangaç" bölge %72 ile Galler oldu.

En popüler ilk 2 lakap

John Thomas: İngiltere'nin klasikleşmiş argo terimi.

Herman Melville’in ünlü balinası Moby Dick’e atıfta bulunan, biraz hüzünlü biraz da esprili bir kelime oyunu.

Erkeklerin seçtiği isimler genellikle belirli kategorilerde toplanıyor. Birçok erkek "gücü" temsil eden unvanları tercih ediyor:

Askeri ve soylu: General, Kaptan, Patron, Prens, Dük.

Teknolojik güç: Motor, Roket, Sihirli Asa.

Boyut odaklı: Bir uçta "Küçük Dostum" gibi mütevazı isimler, diğer uçta ise devasa çan "Big Ben" veya "Prutzilla" gibi iddialı yakıştırmalar yer alıyor.

Psikologlar ne diyor?

Psikoterapist Lucy Beresford’a göre bu durum sadece bir şakadan ibaret değil. Beresford, erkeklerin neden isim verme ihtiyacı duyduğunu şöyle açıklıyor:

"Cinsel organlar hâlâ bir tabu. İnsanlar 'penis' gibi teknik terimleri kullanırken kendilerini rahat hissetmiyorlar. Seks arzumuz ile seks hakkında konuşma yeteneğimiz arasında büyük bir boşluk var."

Lakabınız sizi ele veriyor olabilir

Komik ve Hafif Lakaplar: Eğer penisinizle dalga geçen, şaka yollu bir isim seçtiyseniz, bu aslında cinselliğin getirdiği "erkeklik baskısını" veya güç hissini küçümsemeye, yani stresi azaltmaya çalıştığınızı gösteriyor.

Güçlü ve İddialı Lakaplar: "Terminatör", "Roket" veya "Big Ben" gibi isimler seçen erkekler ise yatak odasındaki yeteneklerine duydukları güveni (veya bu güven arzusunu) yansıtıyor. Beresford bu durumu, "Kendi gücünü ve partnerine zevk verme yeteneğini yücelten, biraz bencilce ama özgüvenli bir yaklaşım" olarak tanımlıyor.