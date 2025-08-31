ABD’de askeri havacılıkta tarihi bir döneme giriliyor. Pentagon’un gerçekleştirdiği çığır açan bir testte, ilk kez savaş pilotları gökyüzünde yapay zekadan talimat aldı. Öte yandan bu gelişme yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Buna izin verecek miyiz?

Yapay zeka (AI) testi F-16, F/A-18 ve F-35’lerde denendi

ABD Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri, Ağustos ayında düzenlenen ortak tatbikatta, Raft AI’nin geliştirdiği Starsage taktik kontrol sistemini F-16, F/A-18 ve F-35 savaş uçaklarında denedi.



Normalde pilotlar yerdeki insan hava muharebe yöneticilerinden yönlendirme alıyor. Ancak bu testte, Starsage adlı yapay zeka sistemi, pilotlara nerede konumlanmaları gerektiğini ve tehditlere nasıl yanıt vermeleri gerektiğini anlık olarak aktardı.

Karar süresi dakikalardan saniyelere düştü



Raft AI CEO’su Shubhi Mishra, sistemin pilotların karar alma sürelerini dakikalardan saniyelere indirdiğini açıkladı.

Mishra’ya göre bu teknoloji, aynı anda birden fazla pilota bire bir destek vererek savaş alanında üstünlük sağlayabiliyor.





Çarpışmaları da önleyebilir



Starsage yalnızca savaşta değil, sivil havacılıkta da hayat kurtarabilir. Mishra, bu yıl Washington’daki Ronald Reagan Havaalanı yakınlarında yaşanan yolcu uçağı ile Black Hawk helikopteri arasındaki çarpışma riskinin bu teknoloji sayesinde önlenebileceğini savundu.



Yapay zeka ilk kez “Gerçek zamanlı taktik farkındalık” sağladı



Test sırasında Starsage, düşman uçaklarını analiz ederek pilotlara “resim çağrısı” adı verilen anlık bir tehdit raporu sundu. Bu, yapay zekânın hava muharebe alanında ilk kez gerçek zamanlı taktik farkındalık sağladığı an olarak kayıtlara geçti.

Buna izin verecek miyiz?



Gelişme, ABD’de “gelecekte savaş uçaklarında insan pilotlara gerek kalacak mı?” tartışmalarını alevlendirdi. Uzmanlar, ölüm-kalım kararlarında insanın mutlaka devrede olması gerektiğini vurguluyor. Ancak teknolojinin bu noktaya çoktan geldiği de kabul ediliyor.



Mishra’nın sözleri ise dikkat çekti:

“Teknoloji bunu yapabiliyor. Asıl soru şu: Buna izin verecek miyiz?”