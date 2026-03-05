Savaşın yeni cephesi ne karada ne denizde; artık her şey bir "kod" satırında bitiyor! Fox News’un gündeme taşıdığı sarsıcı analize göre; Pentagon ile teknoloji devleri arasında, ordunun "beyni" haline gelen yapay zekanın kontrolü üzerine devasa bir kriz yaşanıyor. Şimdilerde Washington koridorlarında tek bir soru yankılanıyor: Yarın bir gün tetiğe basma emrini bir general mi verecek, yoksa bir yazılım mı?

Küresel savunma stratejileri, tarihin en büyük "beyin nakli" operasyonuna hazırlanıyor. Ancak Amerikan ordusunun en mahrem hücrelerine sızan yapay zeka, beraberinde görülmemiş bir yetki tartışmasını da getirdi.

ÇOK GİZLİ SIRLAR SİLİKON VADİSİ'NİN ELİNDE Mİ?

Pentagon, yapay zeka yarışında Çin’in gerisinde kalmamak için Anthropic gibi dev yazılım şirketlerine "göbekten" bağlanmış durumda. Ancak bu ortaklık, beraberinde büyük bir güvenlik açığı riskini de taşıyor. Analistler, "Eğer en gizli savaş planlarımızı yöneten algoritmaların kontrolü özel şirketlerin elinde kalırsa, Pentagon sadece bir müşteri, generaller ise birer operatör haline gelir" uyarısında bulunuyor.

ALGORİTMALAR CEPHEYE İNİYOR!

Artık mesele sadece bir bilgisayar programı değil. Hedefleri milimetrik saptayan, füzeleri yönlendiren ve düşman hamlelerini saniyeler önce sezen yapay zeka, artık cephenin en ön safında. Ancak bu dijital gücün "kapatma düğmesi" kimin elinde olacak? Bir yazılım güncellemesiyle koca bir ordunun felç kalma ihtimali, savunma bürokrasisinde "ulusal güvenlik" alarmlarının çalmasına neden oldu.

PEKİN KORKUSU PENTAGON’U SIKIŞTIRDI

Pentagon’u bu riskli ve "şirket odaklı" modele iten asıl neden ise Pasifik’teki Çin gölgesi. Çin ordusunun yapay zekaya dayalı "akıllı savaş" konseptine geçmesi, ABD’yi bir seçim yapmaya zorladı: Ya Silikon Vadisi’nin "liberal" kurallarıyla masaya oturup hızlanacaklar ya da kendi ağır bürokrasileri içinde boğulup sahada yenilecekler. Fox News’un analizine göre; bu durum, Pentagon’da kontrolün yavaş yavaş sivillere ve yazılımcılara geçtiği endişesini tırmandırıyor.

SAVAŞI KİM YÖNETECEK?

Eğer bu "kod kavgası" yazılımcıların lehine sonuçlanırsa, gelecekte savaş kararlarını üniformalı stratejistler değil, Silikon Vadisi’ndeki CEO’lar verebilir.