Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı projesine ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Ay-yıldız formundaki Türk bayrağından esinlenerek tasarlanan dev kompleks, tamamlandığında büyüklüğüyle dünyanın en dikkat çekici askeri karargâhlarından biri olacak.

12 MİLYON METREKARELİK ALAN

MSB'nin açıklamasına göre karargâh, yaklaşık 12 milyon metrekarelik alana kuruluyor. Bu büyüklük yaklaşık 1.680 futbol sahasına eşdeğer. Projede toplam 2 milyon metrekare kapalı inşaat alanı planlanırken, bunun 1 milyon metrekaresi tamamlandı.

PENTAGON'UN 3, NATO KARARGAHI'NIN 4 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Karargâh hizmete girdiğinde, ABD Savunma Bakanlığı'nın merkezi Pentagon'un yaklaşık 3 katı, NATO Karargâhı'nın ise 4 katı büyüklüğünde olacak.

10 BİN METREKARELİK YILDIZ BİNASI

Yerleşkede 6,5 kilometre uzunluğunda çevre duvarı, her biri 3 bin 200 kişi kapasiteli 5 konferans salonu, 10 bin metrekarelik Yıldız Binası ve toplam 6 bin 400 araç kapasiteli 6 kapalı otopark yer alacak.

22 KATINA DENK GELİYOR

Projede şimdiye kadar yaklaşık 19 milyon metreküp kazı gerçekleştirildi. İnşaat tamamlandığında 2 milyon metreküp beton ile 125 bin ton çelik kullanılmış olacak. Bu miktar, Keops Piramidi'nin hacmine ve Eyfel Kulesi'nde kullanılan çeliğin yaklaşık 22 katına denk geliyor.

1 MİLYON BİTKİ VE AĞAÇ

Karargâh yerleşkesinde ayrıca 25 kilometrelik iç yol ağı, 2 milyon metrekare yeşil alan, 1 milyon bitki ve ağaç, 44 bin 800 kilometre kablo altyapısı, 168 bin aydınlatma elemanı ve 25 bin fiber optik bağlantı bulunacak. Yeşil alanın büyüklüğünün ise Londra'daki Hyde Park'ın yaklaşık 1,5 katı olacağı belirtildi.