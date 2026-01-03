ABD’de yıllardır gayriresmi bir gösterge olarak izlenen ve zaman zaman “komplo teorisi” olarak nitelendirilse de geçmiş örneklerde dikkat çekici şekilde örtüşen Pentagon Pizza Endeksi, Venezuela gelişmeleri öncesinde yeniden gündeme geldi.

Pentagon’a yakın bölgelerde faaliyet gösteren pizzacılarda sipariş yoğunluğunun kısa sürede olağan seviyelerin çok üzerine çıktığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan harita ve yoğunluk verileri, özellikle mesai saatleri sonrasında alışılmadık bir hareketliliğe işaret etti.

SİPARİŞLER YÜZDE 770 ARTTI

Paylaşılan verilere göre, Pentagon’a yakın bir Papa John’s şubesinde siparişlerin normalin yüzde 770 üzerine çıktığı tespit edildi. Domino’s, Pizzato Pizza ve District Pizza Palace gibi diğer zincirlerde de benzer şekilde “olağan dışı yoğunluk” yaşandığı aktarıldı.

Bu ani artış, kısa sürede sosyal medyada jeopolitik gelişmelerle ilişkilendirilmeye başlandı ve Pentagon Pizza Endeksi yeniden tartışma konusu oldu.

ARDINDAN SALDIRI HABERLERİ GELDİ

Pizza siparişlerindeki artışın ardından, bir süredir tansiyonun yüksek olduğu ABD-Venezuela hattında saldırı haberleri gelmeye başladı. ABD’nin Venezuela’nın başkenti Karakas’a yönelik saldırılar düzenlediğine ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken, bölgeden sert açıklamalar geldi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Karakas şu anda saldırı altında. Venezuela’ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı” ifadelerini kullandı.

ABD medyası saldırı emrinin Başkan Donald Trump tarafından verildiğini yazarken, Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını öne sürdü.

PENTAGON PİZZA ENDEKSİ NEDİR?

Pentagon Pizza Endeksi, resmi bir veri seti ya da kurumsal bir analiz aracı değil. Ancak özellikle Soğuk Savaş döneminden bu yana, ABD’nin askeri operasyonları ve kriz dönemleri öncesinde Pentagon çevresindeki pizza restoranlarında yaşanan yoğunlukla ilişkilendiriliyor.

Savunma Bakanlığı personelinin kritik dönemlerde uzun mesailer yapması ve dışarıdan yoğun şekilde yemek siparişi vermesi, bu göstergenin doğmasına neden oldu. Dijital haritalar ve anlık yoğunluk verilerinin yaygınlaşmasıyla endeks, son yıllarda daha görünür hale geldi.

TEK BAŞINA KANIT DEĞİL

Uzmanlara göre pizza siparişleri tek başına askeri bir operasyonun kanıtı değil. Ancak jeopolitik gerilimlerin yükseldiği dönemlerde, Pentagon Pizza Endeksi ilginç ve dikkat çekici bir “yan gösterge” olarak izlenmeye devam ediyor.