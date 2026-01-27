UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, lig etabının son maçında deplasmanda İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola soruları yanıtladı.

Guardiola karşılaşma öncesinde, “Yarın Galatasaray karşısında kazanmak istiyoruz. Türkiye'deki bütün futbolcuları izledim. Hepsi çok iyi oyuncular. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var, bakacağız.” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE DEPLASMANA ÇIKMIŞTIM'

Kariyerlerini Galatasaray'da sürdüren eski futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'yle ilgili gelen soruyu Guardiola, “Geri dönmeleri harika. İnanılmaz insanlar. İlkay Leroy'dan biraz daha uzun süre burada kaldı ama ikisi de harikaydı. Kevin ile harika bir bağı vardı. Bernardo'ya benzer, muazzam bir karakterdi. Mükemmel” şeklinde yanıtladı.

Türkiye'deki ve İngiltere'deki maçlarla ilgili atmosferle ilgili soruya Guardiola şu yanıtı verdi, “Futbolcuyken Türkiye'de bir deplasmana çıktım. Teknik direktör olarak Barcelona, Bayern Münih, Manchester City ile Türk takımlarına karşı deplasmanda oynamadım. Büyük bir gece olacak Galatasaray için de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Avrupa'da bulunan önemli takımlar. Bazı oyuncularla konuştum ve atmosfer inanılmaz."

Galatasaray için Guardiola, “En zor yanı kaliteleri. Osimhen üst düzey bir oyuncu. Her iki kanat oyuncusu da çok hızlı. Torreira, Lemina, İlkay… Hepsi tecrübeli oyunculardan oluşuyor. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri.” açıklamasında bulundu.