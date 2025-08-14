Cornwall’a bağlı Falmouth’ta yaşayan bir çift, akşam saatlerinde evlerinde dans edip yakınlaşmaya başladı. Ancak unuttukları bir detay vardı: Perdeler açıktı. Evleri, tam karşılarında bulunan lüks bir otele bakıyordu.

PERDELER AÇIK KALDI, ÖZEL ANLAR İFŞA OLDU

Çiftin hareketleri, otelde yemek yiyen misafirler tarafından açıkça görüldü. Bazı otel müşterileri, bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntüler kısa süre içinde sosyal medyaya düştü.

GÖRÜNTÜLER TÜM DÜNYADA VİRAL OLDU

Kaydedilen video TikTok’ta yayınlandıktan sonra milyonlarca kez izlendi. Sosyal medya kullanıcıları, durumu hem şaşkınlık hem de espriyle karşıladı. “Yerlerinde olmak istemezdik” gibi yorumlar dikkat çekti.

UNUTKANLIK MI YOKSA BİLİNÇLİ TERCİH Mİ?

Çiftin perdeleri açık bırakmasının nedeni bilinmiyor. Bunun, kamuya açık alanlarda yapılan aktivitelerden hoşlananların tercih ettiği bir ‘fantezi’ mi yoksa sadece basit bir unutkanlık mı olduğu tartışma konusu oldu.