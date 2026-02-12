Fenerbahçe, haftaya perşembe UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'ı konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak dev maç Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

GECE YARISI AYRILIK

Fenerbahçe'nin rakibi olan Nottingham Forest, dün gece İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında Wolverhampton'ı konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi. Nottingham Forest, Wolverhampton beraberliğinin ardından gece yarısı çarpıcı bir karar aldı. İngiliz kulübü, teknik direktör Sean Dyche'ın görevine son verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekleri için başarılar dileriz. Şu an için başka bir açıklama yapmayacağız." denildi.

EN BÜYÜK ADAY PEREİRA

İngiliz basınına göre Nottingham Forest'ta görevine son verilen Sean Dyche sonrası en güçlü aday olarak Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira oldu. Portekizli teknik adam, 19 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında eski takımına karşı Kadıköy'de sahaya çıkabilir.