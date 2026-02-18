UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin güçlü bir rakip olduğunu dile getirdi.

Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik direktör, konuşmasına başladığı anda ''Eski evime geldim. Sizleri görmek güzel!'' sözlerini sarf ederken konuşmasına Türkçe olarak "İyi akşamlar" diyerek başladı.

Pereira'nın bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, sarı lacivertli taraftarlar Pereira'yı gördüklerine mutlu olduklarını dile getiren yorumlar yaptı.

‘BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM’

Yeniden Kadıköy'de bulunmanın büyük keyif olduğunu dile getiren Pereira, "Benim için bir onur. Burada çok güzel anılarım var. Burada olduğum için çok memnunum. Ümit ediyorum yarın maçtan keyif alırız, kaliteli bir maç olur. Saha içinde pek çok yetenek var. Her iki takım da güzel bir oyun oynamak istiyor. Çok fantastik bir atmosfer var. Ben de bu maçtan bunu bekliyorum. Burayla ilgili sadece güzel anları hatırlıyorum, güzel şeyleri hatırlıyorum. Taraftarlarla kurduğumuz bağ, insanlarla olan birlikteliğimiz var anılarımda." ifadelerini kullandı.

‘BENİM BAŞINDA OLDUĞUM TAKIMLA KARŞILAŞTIRAMAM’

Takımın başına 2 gün önce geçmesine karşın enerjisini takıma hemen vermeye başladığını dile getiren Pereira, yarınki maçın, kalitelerini ispat etmek adına fırsat olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe'nin başına 2 farklı dönemde geçtiğini hatırlatan Pereira, "Bu ülkede, bu şehirde yaşadım. Bu kulüpte 2 kez bulundum, çok anım var. Taraftarlar harika. Çok iyi maçlar oynadık. Karmaşık duygularım var ama yarın bu kulübe karşı ilk kez rakip olacağım. Tabii ki her seferinde kazanmak istiyorum. Doğru olanı yapmak için çalışıyorum. Burada iyi oynayıp kazanmak için geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundan kendi takımına almak istediği oyuncu olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Portekizli çalıştırıcı, "Zor bir soru. Çok iyi bir takımım var. Çok fazla yetenekli oyuncum var. Fenerbahçe'nin de çok iyi bir takım olduğunun farkındayım. Benim beklediğim maçtan keyif almak, organize ve cesur şekilde mücadele edip sahadaki yetenekleri izlemek." cevabını verdi.

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu hakkında da konuşan Pereira, şunları söyledi:

"Bu Fenerbahçe'yi, benim başında olduğum takımla karşılaştıramam. Fenerbahçe'nin ligi kazanmak istediğini biliyorum. Bunun için yatırım yapıyorlar. Fenerbahçe'nin sadece yetenekli oyuncuları yok, tecrübeli oyuncuları da var. Ben takımımla henüz 2 antrenman yaptım. Taktik ve teknik kaliteye sahipler. Premier Lig çok sert bir lig. Yarın zor bir maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin hocası da oyuncuları da kaliteli. İyi futbol oynamak istiyoruz."