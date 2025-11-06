Marsilya'dan 15 milyon euro'ya alındıktan sonra Fenerbahçe'ye olan katkısı nedeniyle çok eleştirilen Cengiz Ünder başka bir takıma gitti.

Beşiktaş'ta oynayan futbolcu sevgilisine yaptığı jestle gündeme geldi.

Cengiz Ünder iki yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül'e romantik bir evlenme teklifinde bulundu. Bilge, önceki gün arkadaşlarıyla buluşup tebrikleri kabul etti.

Yakın arkadaşlarıyla küçük bir kutlama yapan fenomenin parmağındaki dev tektaşı dikkat çekti.

Cengiz Ünder'in bu tektaş için 8 milyon lira ödediği öğrenildi.