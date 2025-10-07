Polonya’nın başkenti Varşova’da bir temizlikçi, iş arkadaşının çayına defalarca kireç çözücü ve pas giderici madde eklediği gerekçesiyle 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Sadece Małgorzata W. olarak tanımlanan kadın, aynı radyo istasyonunda çalıştığı iş arkadaşının temizlik performansını eleştirmesinin ardından bu tehlikeli karışımı hazırlamaya başladı. Olay, iki kadının aynı temizlik şirketinde görev yaptığı ofis binasında gerçekleşti.

ÇAYIN TADINDA DEĞİŞİKLİK FARK ETTİ

Daily Mail'in haberine göre; mağdur kadın, 2024 Kasım ayında içtiği çayların tadı ve renginde değişiklik fark etti. Bu sırada karın ağrısı, boğaz yanması ve nefes darlığı gibi şikayetler yaşamaya başladı. Yapılan tıbbi incelemelerde ağız ve sindirim yollarında yanıklar tespit edildi, kadının bir süre normal şekilde beslenemediği bildirildi.

Varşova Bölge Savcılığı Sözcüsü Piotr Antoni Skiba, “Diğer çalışanlarda aynı sorun gözlenmedi. Kadın, sorunun içeceklerden değil başka bir şeyden kaynaklanabileceğini düşünmeye başladı” açıklamasında bulundu.

GİZLİ KAMERA TAKTI

Aralık 2024’te mağdur, şüphelenmeye başlayınca çayını ortada bırakıp döndüğünde karıştırıldığını fark etti. Bunun üzerine özel bir dedektiften gizli kamera temin etti. Görüntülerde Małgorzata W.’nin kireç ve pas giderici spreyi fincana sıktığı ve karıştırdığı açıkça görüldü. Ayrıca temizlikçinin, mağdurun dolabını, çantasını ve montunu karıştırdığı da kayıtlara geçti.

Savcılık tarafından yapılan incelemede, kadının içeceklerinde temizlik maddelerine özgü deterjan kalıntıları tespit edildi. Skiba, “Mağdurun tüm sıvı örneklerinde, yüzey temizliğinde kullanılan aniyonik ve non-anyonik deterjanlar bulundu” dedi.

ZEHİRLEDİĞİNİ REDDETTİ

Başlangıçta suçlamaları reddeden Małgorzata W., daha sonra polisin telefonunu dinlemesiyle ortaya çıkan bir görüşmede arkadaşına itirafta bulundu. Sorgusunda, içeceklere birkaç kez cam temizleyici eklediğini kabul etti ancak ciddi zarar verme niyetinde olmadığını öne sürdü.

Polis sözcüsü Jakub Pacyniak, olayın “profesyonel bir çatışma” sonucu gerçekleştiğini belirtti. Polis, temizlik malzemeleri, kimyasal içecek şişeleri ve diğer delil niteliğindeki eşyaları ele geçirdi.

Zanlı, “kasten ağır bedensel zarar vermeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılanıyor. Bu suç, Polonya yasalarına göre 3 ila 20 yıl arasında hapis cezası gerektiriyor.