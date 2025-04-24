Leicester City’nin sembol ismi Jamie Vardy, 13 yıllık kariyerinin ardından kulübe veda ediyor. Kulüp, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli golcünün takımdan ayrılacağını resmi olarak duyurdu.

IPSWICH MAÇI SON VEDA OLACAK

Leicester City, Vardy’nin 18 Mayıs Pazar günü Ipswich Town’a karşı oynanacak maçta son kez King Power Stadı’nda sahaya çıkacağını açıkladı. Bu maç, hem oyuncu hem de taraftarlar için duygusal bir vedaya sahne olacak.

BAŞKAN'DAN VARDY'YE DUYGUSAL MESAJ

Kulüp başkanı Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Vardy için şu sözleri kullandı: "Jamie eşsiz bir oyuncu ve özel bir insan. Bu kulüp için yaptıkları asla unutulmayacak. Leicester City ailesi olarak ona minnettarız. Stadyumun kapıları ona ve ailesine her zaman açık kalacak."

VARDY’NİN LEICESTER KARNESİ

Kulüpteki Süre: 2012–2024 (13 sezon)

Maç Sayısı: 496

Gol: 198

Asist: 69

5 KUPA, 1 ŞAMPİYONLUK



Jamie Vardy, Leicester formasıyla:



🏆 1 Premier Lig (2015-16)

🏆 1 FA Cup

🏆 1 Community Shield

🏆 2 Championship şampiyonluğu olmak üzere toplam 5 kupa kazandı.

KİŞİSEL BAŞARILARI

⚽ 2019-20 Premier Lig Gol Kralı (23 gol)

🏅 2015-16 Sezonu Premier Lig’in En İyi Oyuncusu

🏅 2016 İngiltere’de Yılın Futbolcusu

FUTBOL TARİHİNE GEÇEN HİKAYE

Alt liglerden gelip Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve gol kralı olan Jamie Vardy, sadece Leicester taraftarlarının değil, tüm futbolseverlerin hafızalarında yer edinen bir efsane haline geldi.

YENİ ADRESİ NE OLACAK?

38 yaşındaki Vardy’nin futbol kariyerine devam edip etmeyeceği henüz netleşmedi ancak adı zaman zaman ABD MLS ve İngiltere alt lig takımlarıyla anılıyor.

Bu veda, yalnızca bir oyuncunun ayrılığı değil, futbol tarihine geçen bir peri masalının son bölümü olarak kayıtlara geçiyor.