Oyuncu Perihan Savaş'ın eşi Yılmaz Zafer geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 9 Kasım 1995’te hayatını kaybetti.

1987'de meslektaşı Zafer ile nikâh masasına oturan Perihan Savaş'ın bu evlilikten Savaş adında bir oğlu dünyaya geldi.

67 yaşındaki oyuncu, önceki gün katıldığı bir etkinlikte eşinin hayatını beyazperdeye taşıyacağını söyledi.

Perihan Savaş - Yılmaz Zafer

Bu konuda girişimlerin olduğunu belirtip "Yılmaz'ı kimin oynayacağına karar verdim. Engin Akyürek diye düşünüyorum çünkü biraz benzerlik de söz konusu. Öyle düşünüyorum. Kendimi henüz kimin oynayacağını henüz düşünmedim" dedi.

Engin Akyürek