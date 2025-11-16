60 MİLYON YILLIK TARİH

Nevşehir’de bulunan Kapadokya kaçak yapılaşma kurbanı oldu. Dünya’nın 8. harikası olarak nitelenen ancak kıymetini bilemediğimiz Kapadokya’daki Peribacalarının etrafına son 6 yılda 1132 kaçak yapı inşa edildiği ortaya çıktı. 60 milyon yıllık jeolojik geçmişe sahip yörede, önce AKP sonra İYİ Partili Nevşehir Belediyesi ile AKP-MHP ve CHP’li 7 ilçe ve 36 belde belediyesi bulunuyor.

Peribacalarının dibine betonarme yapı inşa edildi.

288 YAPI TESCİL EDİLDİ

Binlerce personeli olan 44 belediye kaçak yapılaşmayı önleyemedi. Kapadokya’nın her yeri betonla doldu. Kaçak yapıları 2019’da kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı belirledi, yıkımına başladı. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Meclis’te “Bölgede 288 doğal ve kültürel taşınmaz tescillenerek koruma altına alındı. Onarım gerektiren 2 Peri Bacası restore edildi” bilgisini paylaştı.

Göreme’deki tarihi oluşumlardan bazıları yıkıldı.

ASFALT YOL ZARAR VERDİ

UNESCO’nun dünya miras listesinde yer alan ve 1986’da milli park statüsü kazanan Kapadokya Göreme Vadisi, 2019’da Cumhurbaşkanlığı kararıyla milli park olmaktan çıkarıldı. Uzmanlar, “Peribacaları yerine TOKİ bacaları yükselebilir” uyarısında bulundu. Peribacaları bölgesinde 2023’te başlatılan asfaltlama işi tarihi oluşumlarda çatlaklara yol açtı, proje yargıya taşındı.