MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı son açıklamada, ABD ve İsrail'i "şer koalisyonu" olarak niteleyerek Türkiye’nin Rusya ve Çin'le yeni bir stratejik ittifak kurması gerektiğini savundu.

Bunun için üç ülkenin oluşturacağı "TRÇ ittifakı' önerisinde bulunan Bahçeli'ye, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek destek verdi.

EkolTV'de yer alan habere göre, Perinçek, Türkiye’nin Avrasya’da yer almasının artık kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu savunarak "Şaşıracak bir şey yok. Bu süreç mecburiyet. Zaten yıllardır Türkiye’nin hem ekonomide hem güvenlikte tek çözüm olan Avrasya’ya yönelmesi gerektiğini savunuyorduk" ifadelerini kullandı.

'ATLANTİK UYGARLIĞI BİTTİ'

Bahçeli’nin sözlerini “stratejik ve coğrafi bir zorunluluk” olarak nitelendiren Perinçek, Türkiye’nin “bağımsızlık ve üretim devrimine” gittiği söyleminde bulundu.

Perinçek, "Bütün millicilerin, bütün vatanseverlerin Türkiye devrime gidiyor. Atlantik uygarlığı bitti, Asya uygarlığı yükseliyor. Türkiye artık ümitsizliğe değil, önder bir konuma doğru kararlılıkla ilerliyor" değerlendirmesinde bulundu.

BAHÇELİ'NİN 'TRÇ' ÇIKIŞI

Dün (18 Eylül) yaptığı açıklamada Bahçeli, ABD ve İsrail’i "şer koalisyonu" olarak nitelendirerek Türkiye’nin Rusya ve Çin'le yeni bir stratejik ittifak kurması gerektiğini savunmuştu.

"Kudüs düşerse Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur" diyen Bahçeli, "Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı en uygun seçenek, 'TRÇ ittifakı'nın inşa edilmesidir. TRÇ ittifakı; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olmalıdır” ifadelerini kullandı.