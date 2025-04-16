Yayınlandığı dönem büyük ilgiyle izlenen 'Hayat Bilgisi' dizisinin yıldızı Perran Kutman, bir programa konuk oldu. Usta sanatçı dizide rol alan genç oyuncularla anılarını paylaştı.

"HIRSLI BİR ÇOCUKTU"

Kutman, dizide canlandırdığı 'Törpü' karakteriyle yıldızı parlayan Gökçe Bahadır'a övgüler yağdırdı:

"Gökçe işine çok sadıktı. Kapının önünde beni beklerdi, 'Perihan Anne sahnemizi yeniden geçebilir miyiz?' diye sorardı. Her sahneyi bir daha çalışmak isterdi. İnanılmaz bu işi seven ve hırslı bir çocuktu. İşte böyle yerlere gelebildi. Kadrodaki diğer genç oyuncuların çoğu da işi bıraktı. Yani devam etmediler."

"GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM"

Perran Kutman'ın övgü dolu açıklamalarının ardından Bahadır sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Sevgili Perran Kutman yani bizim deyimimizle Perran annenin röportajını izlediğimde gözyaşlarımı tutamadım ve bir kez daha ne kadar şanslı olduğumu hatırladım. Bu mesleğe onunla adım atmış olmaktan ne kadar mutlu olduğumu, onun öğrencisi olmaktan, bugüne kadar mesleğimde özendiğim her anda onun ne kadar etkisi olduğunu tekrar fark ettim. Ve en önemlisi sadece mesleki olarak değil iyilik nedir, ne demektir onu da gördüm. 'Ne güzel günlermiş' dedim. Bugünlerde her şey fazla geliyor ve kelimeler duyguları anlatmaya yetmiyor. Ben senden öğrendiğim gibi iyilik peşinde koşuyorum."